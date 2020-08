Traffico Roma del 13-08-2020 ore 12:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nel rione Castro Pretorio rallentamenti per incidente su via Goito altezza via Cernaia alla quartiere Nomentano rallentamenti di nuovo per incidente su Viale XXI Aprile all’altezza della via Nomentana e a Montesacro sulla stessa Nomentana altro incidente con rallentamenti all’altezza di via Giovanni Zanardini sul tratto Urbano della Roma L’Aquila per lavori chiuso il tratto compreso tra la tangenziale Portonaccio in direzione raccordo sulla carreggiata opposta invece dalla barriera di Roma Est verso la tangenziale ... Leggi su romadailynews

