Gasperini: «Pensavamo fosse andata in porto, che rammarico per il finale…» – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Champions League da parte del PSG Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League. Le sue parole. «ll rammarico è grande: siamo arrivati vicini, mancava pochissimo e sarebbe stata una grande impresa. Rimane la soddisfazione di una grande esperienza, una Champions giocata in crescendo contro le migliori squadre d’Europa. Non posso che ringraziare i ragazzi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

"O vinciamo, o impariamo". La vigilia di Gasperini è stata profetica per l'Atalanta, che è andata a un passo dal vincere e poi si è ritrovata a dover imparare. Ma cosa ha imparato la Dea da questa sua ...

