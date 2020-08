Francesco Facchinetti, un ricco Vip chiede lo sconto e lui lo sbugiarda: “Ti prenderei a calci, fai schifo” (FOTO) (Di giovedì 13 agosto 2020) Poche ore fa, Francesco Facchinetti ha dato luogo ad un duro sfogo sui social il cui ha attaccato un ricco Vip che ha incontrato in un ristorante in Costa Smeralda. Il cantante ha esordito nelle IG Stories di essere arrabbiato come una bestia. Il motivo di tanto ardore risiede nel fatto che è rimasto scioccato da un avvenimento che si è verificato sotto i suoi occhi poco tempo prima. Un famoso e ricco personaggio pubblico è andato a cena nel suo stesso ristorante ed ha avuto il coraggio di chiedere lo sconto. Questo ha fatto infuriare il protagonista, specie per il momento storico che tutti stiamo vivendo. Lo sfogo di Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti ha sbugiardato un Vip ... Leggi su kontrokultura

