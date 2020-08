Formula 1, Vettel punge la Ferrari: “il pacchetto è quello che è. Lasciare il team prima della fine dell’anno? Dico che…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Un nuovo week-end di gara sta per cominciare, un appuntamento importante per la Ferrari e soprattutto per Sebastian Vettel, chiamato a riscattare i deludenti risultati ottenuti a Silverstone. Bryn Lennon/Getty ImagesIl pilota tedesco potrà contare su un nuovo telaio a Barcellona, sostituito dal team a causa di alcuni danni riportati in Inghilterra. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il quattro volte campione del mondo ha ammesso: “in termini di risultati probabilmente sì, è il periodo peggiore della mia carriera. Il nostro pacchetto è quello che è, non è abbastanza veloce per stare davanti. Tuttavia, secondo me questo pacchetto ha molto più potenziale di quanto ne stia dimostrando, non sono contento di non ... Leggi su sportfair

