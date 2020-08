Champions, altra tegola per il Psg: Keylor Navas rischia di saltare la semifinale (Di giovedì 13 agosto 2020) Un nuovo infortunio per il Paris Saint-Germain: Keylor Navas ha subito un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Leggi su tuttonapoli

stebellentani : Battute a parte, se compri Ronaldo per vincere la Champions ed esci una volta ai quarti, l’altra agli ottavi, contr… - Adamao76 : @glmdj Crisi economica no,ma ridimensionamento si.Prendento Pirlo ke nn ha mai allenato la società spera ke CR7 si… - dallaswildlife : @Asmiste perché siccome vinciamo sempre lo scudetto godono nel vederci perdere qualsiasi altra cosa, specialmente la Champions - IlGrandeGian : Se l'Inter vince l'Europa League bravi loro, ed è un fatto. Ma non l'hanno ancora vinta perché va giocata. Ed è un… - valter88285036 : @BullaInterista @Ferdi_Fe28 primo sono interista molto più di te. secondo quello li ha vinto campionato coppa e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions altra

Una beffa incredibile spegne la favola Atalanta. All’Estadio do Sport di Lisbona la squadra di Gasperini conduce per 1-0 per 90' per poi farsi rimontare dalle reti di Marquinhos e Choupo-Moting nei mi ...Tuchel tiene fuori Mbappé, non al meglio, e a centrocampo schiera Marquinhos. Gasperini invece manda tra i pali Sportiello e in avanti preferisce il croato Pasalic a Malinovskiy. I nerazzurri partono ...