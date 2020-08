Baseball, A1: parte girone di ritorno, UnipolSai al comando (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - L' UnipolSai Bologna non sbaglia, vince sul diamante di Godo, 7-1, e si riprende la vetta solitaria della classifica, anche grazie alla sosta forzata del San Marino le cui partite contro l'... Leggi su corrieredellosport

Gli emiliani non sbagliano, vincono sul diamante di Godo (7-1) e volano da soli in testa, anche per via della sosta forzata del San Marino, le cui partite contro l'Hotsand Macerata sono state rinviate ...ROMA - L'UnipolSai Bologna non sbaglia, vince sul diamante di Godo (7-1) e si riprende la vetta solitaria della classifica, anche grazie alla sosta forzata del San Marino le cui partite contro l'Hotsa ...