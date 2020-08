Tesla ingrana la quinta in borsa, con lo “split” delle azioni. In un anno + 574% (Di mercoledì 12 agosto 2020) Seduta di contrattazioni con il turbo per Tesla che è arrivata a guadagnare oltre il 12% ed è tornata a sopra i 1.500 dollari ad azione. Il gruppo di auto elettriche vale ora in borsa circa 290 miliardi di dollari, più di Toyota e Ford messe assieme. A spingere il titolo è stato soprattutto l’annuncio di una nuova ripartizione della azioni. In pratica il titolo verrà diviso per cinque. Chi possiede un’azione ne riceverà altre quattro del valore di un quinto. In questo modo il valore della singola azione scende a circa 300 dollari rendendosi così più appetibile anche per i piccoli e piccolissimi risparmiatori. Nell’ultimo anno il valore di borsa della società si è moltiplicato quasi per sette. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

