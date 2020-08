Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi legati alle politiche sociali. Il protocollo vuole affermare un modello avanzato di partecipazione e confronto, nell’interesse delle persone e della città, sulle materie afferenti alle Politiche Sociali e al Welfare di Roma Capitale, con l’obiettivo di un confronto che possa contribuire con ancora più forza all’efficientamento dei servizi e alla definizione di nuove iniziative con al centro le persone più fragili, anche in relazione alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Roma Firmato MERCATO ROMA Il Besiktas ha firmato un accordo con Davide Santon Tuttoasroma.it Coronavirus, Governo chiude le discoteche in tutta Italia. "Contributi per gli operatori"

Roma, 16 agosto 2020 - Discoteche chiuse in tutta Italia. Lo ha deciso il Governo al termine del confronto in videoconferenza con le Regioni. Stop alle deroghe concesse dagli enti locali: le attività ...

L’ex Torres Giacomo Demartis ha firmato con il Muravera

Colpo di mercato del Muravera che ha ingaggiato l’esterno offensivo Giacomo Demartis (1984) lo scorso anno alla Torres, ma che vanta esperienze anche a Rieti, Grosseto, Savona e Como e in Sardegna ...

