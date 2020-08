Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi legati alle politiche sociali. Il protocollo vuole affermare un modello avanzato di partecipazione e confronto, nell’interesse delle persone e della città, sulle materie afferenti alle Politiche Sociali e al Welfare di Roma Capitale, con l’obiettivo di un confronto che possa contribuire con ancora più forza all’efficientamento dei servizi e alla definizione di nuove iniziative con al centro le persone più fragili, anche in relazione alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Roma Firmato Smalling, la Roma non molla: si tratta con il Manchester United Corriere dello Sport Nemi, sentiero Le Prata nel degrado: al via la raccolta firme per farlo rimettere a posto. Si firma qui!

NEMI (RM) – Nemi è uno splendido paese alle porte di Roma immerso nel cuore del parco dei Castelli Romani che vive un momento di immobilismo e mancata valorizzazione che negli anni, purtroppo, ha caus ...

Aeroporto di Fiumicino partono i test per il coronvirus: previsti 2000 rientri a rischio contagio

Partono domani, domenica 16 agosto i test per la ricerca del coronavirus all'aeroporto di Fiumicino. A rendelo noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, a margine dei dati sui nuovi cont ...

