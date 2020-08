Milano, minaccia con un coltello e prende in ostaggio una guardia giurata in Duomo: arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’episodio è accaduto verso le 13 di mercoledì. L’uomo è stato controllato dalla polizia all’ingresso della cattedrale, quindi è corso all’interno e ha minacciato il vigilante. La polizia lo ha poi convinto a deporre l’arma. «Ho una camera da letto qui, volevo riposare» Leggi su corriere

