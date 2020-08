Le previsioni meteo di giovedì 13 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le previsioni meteo di giovedì 13 agosto – Al Nord nuvole e schiarite sulle Alpi, al Centro cielo in prevalenza sereno. Bel tempo al Sud. Le previsioni meteo di giovedì 13 agosto – Cielo in prevalenza sereno sulla penisola italiani, con addensamenti e rovesci anche di moderata intensità che interesseranno i rilievi del Centro e del Nord. Nord – Nuvole e schiarite sulle Alpi con rovesci a carattere temporalesco dal pomeriggio Addensamenti compatti al mattino sui rilievi alpini, dove sono previsti rovesci anche a carattere temporalesco. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 35 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno ... Leggi su newsmondo

