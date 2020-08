La Juve multata dalla Fifa per la cessione di Benatia: c’era una clausola contro il Napoli (e non solo) (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Fifa ha inflitto una multa di 40mila franchi svizzeri alla Juventus per aver violato le regole nella cessione di Medhi Benatia all’Al Duhail, durante il mercato invernale del 2019. Una sentenza datata 20 settembre 2019 di cui, però, nessuno ha dato notizia, sottolinea Calciomercato.com, che la riporta, anche se è facilmente consultabile nei file delle decisioni emesse dal Fifa Disciplinary Committee, sul sito della Fifa. La cessione di Benatia contiene una particolarità, spiega Calciomercato: “una clausola che impedisce all’Al Duhail di cedere il calciatore alle milanesi, alle romane, al Napoli e al Paris Saint Germain”. Il portale ricostruisce tutta la vicenda. La ... Leggi su ilnapolista

