Halo Infinite è stato ufficialmente rimandato al 2021 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Notizia delle scorse ore, arrivata direttamente da canali ufficiali, è che Halo Infinite è stato ufficialmente rimandato al 2021 Halo Infinite è stato rimandato. Lasciate che questa notizia sedimenti in voi, datevi il tempo di capire cosa questo significhi. Microsoft e 343 Industries lo hanno ufficialmente annunciato tramite la persona di Chris Lee, il capo dello studio di sviluppo. Dopo il gameplay insoddisfacente mostrato all’ultimo Xbox Games Showcase, questa decisione sembra cadere a fagiolo per gettare ulteriori ombre sul titolo proprietario della casa di Redmond. Microsoft ha confermato recentemente che Xbox Series X uscirà a novembre 2020, questo vuol ... Leggi su tuttotek

