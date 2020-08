Google trasforma gli smartphone in mini-sismometri: avviso immediato se sta per arrivare un terremoto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nuova funzione di Android, ufficializzata nelle ultime ore da Google: una notifica sullo smartphone che avverte di ripararsi perché sta per arrivare un terremoto. Gli smartphone, così, potrebbero offrire preziosi secondi di vantaggio in caso di scosse di terremoto. La funzione si basa sull’utilizzo dell’accelerometro del cellulare e sull’analisi veloce di una grande quantità di dati. Gli accelerometri, sensori che misurano la direzione e la forza del movimento, servono principalmente a determinare se un utente sta tenendo il telefono in orizzontale o in verticale. Google ha studiato le serie storiche dei movimenti rilevati dagli accelerometri durante i terremoti e ha scoperto che potevano fornire, in alcuni casi, fino a un ... Leggi su meteoweb.eu

Bobe_bot : Google trasforma gli smartphone Android in sismografi (Zeus News - Olimpo Informatico) - PoloInfoIt : Google trasforma gli smartphone Android in sismografi - FabSavorani : Un altro servizio che si trasforma... Sarà YouTube Music (che onestamente sembra un clone di Spotify) più efficace… -

Ultime Notizie dalla rete : Google trasforma Google trasforma gli smartphone Android in sismografi anti terremoto QUOTIDIANO.NET Google trasforma gli smartphone Android in sismografi

Gli smartphone moderni sono pieni di sensori capaci di rilevare ciò che succede loro, tra cui uno dei più noti è l'accelerometro. È questo componente che attiva la rotazione automatica dello schermo d ...

Google trasforma gli smartphone Android in sismografi anti terremoto

Il piano di Mountain View si articolerà in più fasi e verrà testato inizialmente in California, dove il rischio di terremoti è molto alto per la presenza della faglia di Sant'Andrea. In un primo momen ...

Gli smartphone moderni sono pieni di sensori capaci di rilevare ciò che succede loro, tra cui uno dei più noti è l'accelerometro. È questo componente che attiva la rotazione automatica dello schermo d ...Il piano di Mountain View si articolerà in più fasi e verrà testato inizialmente in California, dove il rischio di terremoti è molto alto per la presenza della faglia di Sant'Andrea. In un primo momen ...