Frana in Valtellina: 3 morti, grave un bambino di 5 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Frana a Chiesa Valmalenco, in Valtellina: 3 morti, grave un bambino di 5 anni Almeno 3 morti e un bambino di 5 anni in gravi condizioni: è questo il drammatico bilancio di una Frana, avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 agosto a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, in Valtellina. Stando a quanto riferito dal 118, intorno alle 17 a Chiesa Valmalenco, in località Chiareggio, in seguito a una bomba d’acqua si è staccata una Frana che ha colpito un’auto a bordo della quale c’erano 4 persone: tre sono morte, mentre un bambino di 5 ... Leggi su tpi

