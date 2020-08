Formula 1, GP di Spagna 2020, Vettel: “I dettagli faranno la differenza” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Quando si arriva a Barcellona sai già che sarà una gara nella quale a fare la differenza saranno i dettagli. Tanto le squadre e i piloti conoscono benissimo questo tracciato, è per questo che fin dalle prove libere del venerdì si comincerà a lavorare su regolazioni minime. Questo circuito è piuttosto diverso da quello di Silverstone e sono curioso di capire quali sensazioni mi trasmetterà la macchina. Ci aspettiamo temperature molto elevate e sarà dunque importante trovare un assetto che ci permetta di avere una buona velocità senza che l’usura delle gomme sia eccessiva“. Questo è il pensiero di Sebastian Vettel, pilota tedesco della Ferrari, in merito al Gran Premio di Spagna 2020, prossima gara in programma per quanto concerne la ... Leggi su sportface

FormulaPassion : #F1 | Nuovo telaio a Barcellona per Sebastian #Vettel - sportface2016 : #SpainGP, le parole di #Leclerc: 'Pista Barcellona non ha segreti per la #Ferrari' - UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 #SpanishGP | Obiettivo #Renault a #Barcellona: ottimizzare la qualifica - FTraiettoria : Formula 2, preview e orari del GP di Spagna 2020 - FormulaPassion : #F1 #SpanishGP | Obiettivo #Renault a #Barcellona: ottimizzare la qualifica -