Covid, Speranza: “Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti.” Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza. — — L'articolo Covid, Speranza: “Tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

