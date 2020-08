Chapeau Atalanta, partita commovente contro il Psg: la semifinale sfuma nel finale, ma tutti in piedi per la squadra di Gasperini (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atalanta commovente. Atalanta da brividi. I nerazzurri si confermano la squadra più in forma della Serie A (non solo nel periodo post-lockdown), ma anche quella con maggiore fiducia e con grande qualità ed una delle più forti in Europa. Il campo ha parlato chiaro, la squadra di Gasperini è al livello delle big, anzi è una big e anche oggi ha dimostrato di meritarsi il maggiore risultato possibile. L’Atalanta ha messo sotto il Psg, dal punto di vista della grinta e dell’organizzazione, ma in alcune occasioni anche dal punto di vista tecnico. Incredibile, ma vero. Mbappe non recupera dal primo minuto, ma c’è Neymar (solo il cartellino del brasiliano vale quanto tutta l’Atalanta). La ... Leggi su calcioweb.eu

Brienzina : Un’ @Atalanta_BC che esce comunque tra gli applausi. Chapeau. #PSGAtalanta - juve_elena : Brava DEA ?a un passo dal vostro sogno Avete disputato una stupenda partita con grinta con coraggio con tanta volon… - Davillejoo_ : RT @PietroMazzara: Un’Atalanta stoica tiene duro finché ha retto, ma il #PSG ha meritato il passaggio del turno per la mole di gioco e occa… - Domenic00451076 : @Fedes1989 @SpudFNVPN Io tifavo per loro! Onore all’Atalanta e chapeau a Gasperini che piscia in testa a tutti gli allenatori italiani! - Peppe_Branca : RT @PietroMazzara: Un’Atalanta stoica tiene duro finché ha retto, ma il #PSG ha meritato il passaggio del turno per la mole di gioco e occa… -

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del cammino in Champions League dell’Atalanta che affronterà il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole: “Sarà una squadra contro un g ...

