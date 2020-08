Cessione Genoa, nuovi contatti nei prossimi mesi. Le ultime su allenatore e mercato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cessione Genoa – Ore frenetiche in casa Genoa, si programma la prossima stagione. Il club rossoblu è reduce da una stagione molto difficile, la salvezza è arrivata solo all’ultima giornata. Si sta programmando il prossimo campionato e la prima situazione da valutare sarà quella del passaggio di proprietà. Continuano a circolare voci, è arrivata un’offerta da Gestio Capital di Matteo Manfredi per rilevare il club, protagonista anche il proprietario del Leeds Andrea Radrizzani. Al momento non è stato raggiunto un accordo, ma la trattativa non è del tutto naufragata, le parti torneranno a parlarne a stretto giro di posta. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ l’intenzione della cordata è quella di arrivare ad una definizione entro l’inizio ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Cessione #Genoa, nuovi contatti nei prossimi mesi. Le ultime su allenatore e mercato - - cmdotcom : Cessione #Genoa, la trattativa procede ma c'è l'ostacolo debiti - EuropaCalcio : Cessione #Genoa, la posizione dei club esteri contro #Preziosi - #EuropaCalcio - primocanale : Genoa, bilancio 2019 in equilibrio grazie alla cessione invernale di Kouamé - infoitsport : Cessione Genoa, Gestio Capital: 'Offerta concreta. Vogliamo creare un club di valore' -