Cecilia e Ignazio si stavano lasciando: i motivi. Scoop di Chi, parla Moser (Di mercoledì 12 agosto 2020) Scricchioli, maretta, crisi di coppia: nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati al centro del gossip. Qualcuno aveva addirittura parlato di rottura. Poi tutto è rientrato. L’argentina e il trentino sono riapparsi insieme a Verona dopo aver trascorso dei giorni di vacanza separati. Tutto ok, la coppia non è scoppiata. Quel che … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

