Bugie e cibo, perché quando hai fame tendi a mentire (Di mercoledì 12 agosto 2020) Bugie e cibo: mentire dipenderebbe, in parte, dai livelli di glucosio nel sangue, e potrebbe essere associato all’obesità. Lo suggerisce uno studio condotto dal Joint Research Center della Commissione Europea, a cui ha partecipato l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr, che aiuta a capire quanto il nostro metabolismo possa arrivare a influenzare la propensione a mentire (i risultati della ricerca sono stati pubblicati dalla rivista Scientific Reports, del gruppo Nature). Per dimostrarlo, i ricercatori hanno condotto un esperimento a cui hanno partecipato 150 persone. Ognuna ha ricevuto un bicchiere coperto con dentro un dado a 3 facce colorate. A seconda del colore riferito, i partecipanti avrebbero ricevuto una ricompensa differente: 3 euro per il rosso, 1 euro per il giallo, ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Bugie cibo Perché quando hai fame tendi a dire più bugie GQ Italia Bugie e cibo, perché quando hai fame tendi a mentire

Secondo uno studio a cui ha partecipato il Cnr, mentire dipenderebbe, in parte, dai livelli di glucosio nel sangue, e potrebbe essere associato all’obesità Bugie e cibo: mentire dipenderebbe, in parte ...

Cibo e bugie , quanto mangi ci può dire quanto sei bugiardo

Le bugie – si sa – “hanno le gambe corte”. Ma se sei avvezzo a dirle la causa potrebbe annidare – almeno in parte- le sue radici nella tua alimentazione. Uno studio infatti dimostra che potrebbero dip ...

Secondo uno studio a cui ha partecipato il Cnr, mentire dipenderebbe, in parte, dai livelli di glucosio nel sangue, e potrebbe essere associato all’obesità Bugie e cibo: mentire dipenderebbe, in parte ...Le bugie – si sa – “hanno le gambe corte”. Ma se sei avvezzo a dirle la causa potrebbe annidare – almeno in parte- le sue radici nella tua alimentazione. Uno studio infatti dimostra che potrebbero dip ...