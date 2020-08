Athletic Bilbao, sei giocatori positivi al coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si aggrava il bilancio sui contagi da coronavirus in Spagna all’interno delle squadre di calcio. Dopo le positività emerse al Barcellona, all’Atletico Madrid, al Betis e in tante altre squadre, adesso è l’Athletic Bilbao che con un comunicato ufficiale rende noto che sei tesserati sono risultati positivi al test sierologico effettuato. I soggetti contagiati si trovano attualmente in isolamento fiduciario domiciliare e saranno sottoposti a nuovi test nei prossimi giorni. Leggi su sportface

sportface2016 : #AthleticBilbao, sei giocatori positivi al #coronavirus - CorkScrew12 : RT @LucaParry85: Anche athletic Bilbao con positivi al covideo ben 6 Si fa oramai prima a dire chi non li ha - LucaParry85 : Anche athletic Bilbao con positivi al covideo ben 6 Si fa oramai prima a dire chi non li ha - Lupetto979 : @LDeSantis2 Ma come nun lo sa! Guarda che Friedkin è de Testaccio, ha preso la Roma perché giallorosso dalla nascit… - riskitall15 : Champions League 2014: purtroppo la squadra partenopea non riesce a superare i PlayOff di Champions contro l’Athlet… -

Ultime Notizie dalla rete : Athletic Bilbao Il comunicato dell’Athletic Bilbao: in sei positivi al Coronavirus Goal.com Il comunicato dell’Athletic Bilbao: in sei positivi al Coronavirus

L’Athletic Bilbao ha comunicato che, a seguito degli ultimi test svolti, sei elementi del suo organico sono risultati positivi al Coronavirus. Il Coronavirus continua a non dare tregua e c’è un altro ...

Una pessima annata. Come sta il Barcellona che incontrerà il Napoli in Champions

A gennaio 2015 Josep Maria Bartomeu convocò le elezioni anticipate. Era diventato presidente da un anno, da quando Sandro Rosell si dimise perché accusato di aver dichiarato un costo più basso per l’a ...

L’Athletic Bilbao ha comunicato che, a seguito degli ultimi test svolti, sei elementi del suo organico sono risultati positivi al Coronavirus. Il Coronavirus continua a non dare tregua e c’è un altro ...A gennaio 2015 Josep Maria Bartomeu convocò le elezioni anticipate. Era diventato presidente da un anno, da quando Sandro Rosell si dimise perché accusato di aver dichiarato un costo più basso per l’a ...