Ufficiale: Tony D’Amico rinnova con l’Hellas Verona (Di martedì 11 agosto 2020) Rinnovo scattato per il direttore sportivo dell’Hellas Verona, come annunciato sui canali ufficiali della società gialloblu: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto di Tony D’Amico, che sarà a capo dell’Area Sportiva del Club gialloblù sino al 30 giugno 2023, in qualità di Direttore Sportivo”. «Siamo felici di poter proseguire, con una programmazione pluriennale, il rapporto professionale con Tony e di aver posto le basi con lui per una collaborazione a lunga scadenza, in nome della necessaria continuità di cui abbisogna l’area sportiva», commenta il Presidente di Hellas Verona FC, Maurizio Setti. Foto: Sito Ufficiale Hellas ... Leggi su alfredopedulla

L’Hellas Verona comunica sul sito ufficiale il prolungamento di contratto del suo direttore sportivo Tony D’Amico fino al 30 giugno 2023 che dunque rimarrà alla testa dell’area sportiva del club. Il p ...

Verona-D'Amico, avanti insieme fino al 2023

VERONA - Ivan Juric ritroverà un Verona profondamente trasformato dalla prossima sessione di mercato. Ma le cessioni a cui gli scaligeri andranno incontro (dopo quella già ufficiale di Rrahmani al Nap ...

