Torino, tenta di strangolare la moglie dopo solo un mese dalle nozze (Di martedì 11 agosto 2020) A Torino un uomo è stato arrestato per aver tentato di uccidere la moglie. Ad evitare il peggio, una chiamata alla polizia. Ha aggredito la moglie dopo una banale lite, mettendole le mani al collo fino a soffocarla. E’ accaduto a Torino, nella notte tra l’8 ed il 9 agosto, l’ennesimo episodio di violenza … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

