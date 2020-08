Maxi ordine per Nikola: 2.500 camion ordinati da Republic Services (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Un ordine record per l’americana Nikola, che riguarda 2.500 camion completamente elettrici. La fornitura è stata richiesta da Republic Services, secondo operatore di raccolta e riciclo rifiuti negli Stati Uniti, che non esclude di arrivare a 5.000 veicoli. Il fondatore e Presidente esecutivo di Nikola, Trevor Milton, commentando il contratto, ha sottolineato questo è l’ordine più grande effettuato nel settore dei rifiuti, “uno dei mercati più stabili ed in grado d creare valore per gli azionisti nel lungo periodo”. Di un “punto di svolta” ha parlato invece il Ceo di Nikola, Mark Russell. Il produttore di camion elettrici prevede di mettere in produzione ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Un ordine record per l'americana Nikola, che riguarda 2.500 camion completamente elettrici. La fornitura è stata richiesta da Republic Services, secondo operatore di raccolta e riciclo r ...

