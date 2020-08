Ciclismo, modificato il percorso del Giro di Lombardia 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Cambiamento in extremis per quanto riguarda il Giro di Lombardia che andrà in scena il 15 agosto. Rispetto a quanto annunciato da RCS nelle scorse settimane, il percorso consterà di dodici km in meno. I corridori, infatti, dopo aver scalato il Colle Brianza non passeranno per Lecco/Valmadrera, ma passeranno direttamente per la discesa che li porterà ad Oggiono. Il totale dei km della 114esima edizione è dunque di 231. Leggi su sportface

sportface2016 : #Ciclismo, modificato il percorso del #GirodiLombardia: i dettagli - infoitsport : Milano-Sanremo, percorso modificato - Ciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo modificato Ciclismo, modificato il percorso del Giro di Lombardia 2020 Sportface.it Il pericoloso scambio ciclo pedonale scatena il web, ma l'amministrazione rimedia

L'amministrazione ha modificato in tempi record la pista ciclabile che attraversa piazza Statuto, dopo le perplessità sollevate dal post su Facebook di Paola Bragantini, ex deputata oggi tassista. Seg ...

UK: la prima rotonda che dà la precedenza a ciclisti e pedoni

In Inghilterra la precedenza a ciclisti e pedoni sarà legge, almeno dalla prima rotatoria fatta apposta per migliorare la sicurezza di chi va in bici o a piedi Andare in bici e percorrere una rotonda ...

L'amministrazione ha modificato in tempi record la pista ciclabile che attraversa piazza Statuto, dopo le perplessità sollevate dal post su Facebook di Paola Bragantini, ex deputata oggi tassista. Seg ...In Inghilterra la precedenza a ciclisti e pedoni sarà legge, almeno dalla prima rotatoria fatta apposta per migliorare la sicurezza di chi va in bici o a piedi Andare in bici e percorrere una rotonda ...