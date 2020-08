Calciomercato Juventus, sorpresa Pirlo: nello staff anche un allenatore di Serie A (Di martedì 11 agosto 2020) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', però, è sempre caccia al 'terzo uomo', l'ultimo - non per importanza - degli assistenti del nuovo allenatore della Juventus. L'ultima ipotesi è quella che ... Leggi su calciomercato

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - DiMarzio : #Calciomercato | #InterMiami, #Matuidi arriverà a parametro zero dalla #Juventus - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - xShawn10x : RT @Djnc78: Se sei un calciatore della #Juventus Se non sei #Ronaldo Se ti squilla il telefono e a chiamare é un numero che non hai in ru… - zazoomblog : Calciomercato Juventus Isco per Pirlo - Scambio shock con Zidane - #Calciomercato #Juventus #Pirlo -