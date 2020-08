Simona Ventura in bikini, la conduttrice commenta: “Sto bene come sono” (Di lunedì 10 agosto 2020) Anche una stakanovista come Simona Ventura non rinuncia mai alle vacanze. Questa estate per la conduttrice ha il sapore dell’amore, quello vissuto al fianco del giornalista Giovanni Terzi. Al settimanale Vero, che ha diffuso alcune sue immagini in costume, SuperSimo ha rivelato: “Non me ne frega più niente di sembrare una trentenne“. Simona Ventura in costume: “Sto bene come sono“ Simona Ventura è indubbiamente una delle figure più celebri del panorama televisivo italiano. E, da grande lavoratrice quale è, anche lei si sta godendo le meritate vacanze fra relax e tintarelle sotto il sole. La conduttrice è stata paparazzata dal settimanale ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Simona Ventura ricorda Franca Valeri: nel video anche Alberto Sordi - #Simona #Ventura #ricorda #Franca - CorriereRomagna : Al Bano canta Felicità, Simona Ventura fa il coro e lo filma - - Susanna05662273 : @Simo_Ventura @terzigio @VenturaSara @giacomobetta00 Un bacio a tutti e buona settimana Simona???? - DubaiDeals1 : RT @MarioManca: Mi sento un po' come Simona Ventura che entra per la prima volta in studio dopo essere tornata da Playa Soledad. #me #pose… - MarioManca : Mi sento un po' come Simona Ventura che entra per la prima volta in studio dopo essere tornata da Playa Soledad.… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura: fuori da tutti i programmi Rai? SoloDonna Simona Ventura in bikini, la conduttrice commenta: “Sto bene come sono”

Simona Ventura è indubbiamente una delle figure più celebri del panorama televisivo italiano. E, da grande lavoratrice quale è, anche lei si sta godendo le meritate vacanze fra relax e tintarelle sott ...

Simona Ventura ricorda Franca Valeri: nel video anche Alberto Sordi

della conduttrice che ha deciso di postare su Instagram il ricordo in cui c’è anche Alberto Sordi. Simona Ventura ha voluto ricordare Franca Valeri in un bellissimo ideo che ha postato su Instagram e ...

Simona Ventura è indubbiamente una delle figure più celebri del panorama televisivo italiano. E, da grande lavoratrice quale è, anche lei si sta godendo le meritate vacanze fra relax e tintarelle sott ...della conduttrice che ha deciso di postare su Instagram il ricordo in cui c’è anche Alberto Sordi. Simona Ventura ha voluto ricordare Franca Valeri in un bellissimo ideo che ha postato su Instagram e ...