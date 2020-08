Si tuffa per aiutare bambini in difficoltà, papà muore annegato. Aveva 53 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) La tragedia è avvenuta nella giornata di domenica 9 agosto a Feraxi, nel comune di Castiadas, a circa quaranta km da Cagliari. Un uomo si è tuffato in mare per salvare suo figlio e un altro bambino, in difficoltà tra le onde, poi il malore fatale. Alessandro Perra Aveva 53 anni ed era il noto proprietario della salumeria “Lo Squisito” in via Tiziano. I suoi colleghi tutti, lo piangono accoratamente: “Hai scritto pagine indimenticabili nel mondo enogastronomico cagliaritano, sarai per sempre nei nostri cuori”. La dinamica dell’incidente è stata una successione di fatti che ha portato Perra a ritenere necessario gettarsi tra le onde per prestare soccorso a due bimbi in difficoltà su di un materassino. (Continua dopo le foto) Alessandro Perra, Aveva 53 ... Leggi su caffeinamagazine

