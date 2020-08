Sanseverino, il medico simbolo della lotta al Covid-19 torna a casa (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il dottore Carmine Sanseverino è tornato a casa. “Nuccio”, per amici e familiari, è stato dimesso nel pomeriggio di oggi da “Villa Dei Pini”. La struttura, diretta da Pino Rosato, lo ha ospitato dopo essere stato dimesso dal “Moscati” di Avellino per il percorso riabilitativo. Il dirigente medico dell’Unità Operativa di Medicina d’Urgenza ha contratto il Covid-19 lo scorso 13 aprile per poi essere dimesso il 12 giugno. E’ stato l’ultimo paziente della Palazzina Alpi di Contrada Amoretta. Sanseverino, dopo cento giorni, oggi pomeriggio intorno alle 15.30 è tornato a casa. Ad attenderlo gli amici e ... Leggi su anteprima24

Sanseverino: torna a casa dopo più di 100 giorni di cure

Carmine Sanseverino, dirigente del reparto di medicina d’urganza, dopo più di 3 mesi di cure e riabilitazione fa ritorno a casa. Il medico aveva contratto il virus curando i pazienti arrivati presso l ...

Carmine Sanseverino, dirigente del reparto di medicina d'urganza, dopo più di 3 mesi di cure e riabilitazione fa ritorno a casa. Il medico aveva contratto il virus curando i pazienti arrivati presso l ...