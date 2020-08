Dj morta, proseguono nel Messinese le ricerche del piccolo Gioele (Di lunedì 10 agosto 2020) MESSINA (ITALPRESS) – proseguono le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta nelle campagne di Caronia, nel Messinese.Vigili del fuoco e personale della Protezione civile battono la zona dove è stato trovato il cadavere della madre.Intanto, in attesa dell'esito dell'autopsia disposta sul corpo della donna, gli investigatori cercano di ricostruire le ultime ore di vita della vittima.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta nelle campagne di Caronia, nel Messinese.Ha ucciso il bimbo prima di suicidarsi, l’ipotesi più terribile e purtroppo più plausibile. E’ stata uccisa per portarglielo via, è morto per un incidente. Ha affidato Gioele a qualcuno prima di farla ...