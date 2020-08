Covid-19, cala ancora l’età media di contagiati in Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Covid-19, diminuisce ancora l’età media dei positivi in Italia. C’è un clamoroso e inaspettato ribaltamento di fronte rispetto a inizio pandemia. Scatta l’allarme adesso nel Bel Paese. Coronavirus, cala ancora l’età media dei contagiati. A lanciare l’allarme è direttamente l’Istituto Superiore di Sanità, il quale, attraverso un nuovo rapporto ufficiale, evidenzia la nuova criticità silente … L'articolo Covid-19, cala ancora l’età media di contagiati in Italia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : LE LEGGI Rispetto ai primi due anni della passata legislatura, cala l’iniziativa del governo nonostante l’emergenza… - GianlucaPacella : Conto amaro. Estate bollente per Bacco #vino #enologia #export #vendemmia2020 Vino: prima volta in 30 anni cala l'e… - blue_flag4 : La disoccupazione USA, a Luglio, cala soltanto di 0.9 punti e arriva al 10.2%, nonostante le totali riaperture. Nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala Saldi post Covid, cala la spesa ma viene premiata la qualità Il Messaggero Coronavirus: in calo nuovi contagi a 259, i decessi salgono a 4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - Calano a 259 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 463), mentre i morti registrati nelle ultime 24 ore sono 4 (ieri 2). Sono i dati del bollettino ...

Covid in Italia: altalena di contagi, oggi scendono a 259. I morti sono 4

In Italia si registrano 259 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 463 di domenica. Risale invece il numero delle vittime: quattro in più, che portano il totale a 35.209, m ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - Calano a 259 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 463), mentre i morti registrati nelle ultime 24 ore sono 4 (ieri 2). Sono i dati del bollettino ...In Italia si registrano 259 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 463 di domenica. Risale invece il numero delle vittime: quattro in più, che portano il totale a 35.209, m ...