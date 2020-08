Cavese, nel club un positivo al Covid: asintomatico, è in isolamento domiciliare (Di lunedì 10 agosto 2020) Sembrava ormai prossima al via la stagione della Cavese, che aveva indetto una conferenza stampa di presentazione del nuovo anno: ma la stessa, prevista per l'8 agosto, è stata annullata a seguito di un accertamento sanitario fra i tessera ... Leggi su tuttonapoli

TeleCapriNews : Coronavirus, positivo un tesserato della Cavese squadra militante in Lega Pro, disposti nuovi tamponi per calciator… - salernonotizie : Nel Salernitano la settimana si chiude con altri 4 contagi: positivo calciatore Cavese - ConsigliereAsR : Come fa un cialtrone come Ter Stegen a giocare nel Barcellona proprio non capisco...non lo consiglierei nemmeno alla Cavese uno così... - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Golfo nel mirino di Cavese e Monopoli - TOSADORIDANIELA : RT @78rossonero78: @max74volpato @GimboTognazzi @acmilan Non si molla niente, nel bene o nel male, dalla Cavese a Yokohama, siam sempre qui… -

