Antonio Banderas, compie 60 anni l'uomo che tutti vorremmo essere (Di lunedì 10 agosto 2020) Antonio Banderas, nato a Malaga il 10 agosto 1960, compie 60 anni. L’anno scorso in un’intervista rilasciata a GQ durante il Festival di Cannes dov’era in concorso con il film di Pedro Almodòvar, Dolor y gloria, ci ha raccontato che i suoi seri problemi di salute, superati nel 2017 con tre stent al cuore, non hanno lasciato traccia esteriore ma nell’anima, cambiando il suo modo di vedere la vita. «Ho iniziato a dare molta importanza a ogni secondo», ha detto, sottolineando che era arrivato il tempo di dare spazio nella vita solo alla verità senza timore di nascondere più nella recitazione le proprie emozioni, da mostrare tutte al pubblico compresa la depressione. Aveva appena vinto il premio Goya 2019 come miglior attore protagonista in Dolor y gloria e con lo ... Leggi su gqitalia

