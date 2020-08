Anticipazioni Daydreamer 17 – 21 agosto: agenzia sull’orlo del fallimento, Sanem vende il suo profumo (Di lunedì 10 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 17 – 21 agosto: cosa ci regalerà l’amatissima soap, dopo questa settimana di stop? Gli spoiler turchi ci svelano che ci saranno grossi sviluppi nella trama, sia per quanto riguarda il rapporto tra Can e Sanem che per la situazione della “Fikri Harika”, e rientrerà in scena Enzo Fabri. Anticipazioni Daydreamer 17 – 21 agosto: Can geloso di Muzaffer Dopo che Sanem ha assicurato a Leyla che lei e Can stanno insieme, il bellissimo fotografo si presenterà a casa della ragazza con un mazzo di fiori, ma troverà Muzaffer, che continua imperterrito a corteggiare l’Aydin. Divit s’ingelosirà, temendo che la fidanzata sia in realtà interessata al figlio di ... Leggi su pianetadonne.blog

