Napoli, senti Andrea D’Amico: “Vi presento Osimhen, svelo le sue caratteristiche”. E quel paragone… (Di domenica 9 agosto 2020) Lo scorso 31 luglio l'ufficialità: Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Napoli.Dopo una lunga trattativa, il giovane talento 1998 ha lasciato il Lille, con la società di Aurelio De Laurentiis che verserà nelle casse del club francese circa 50 milioni di euro. Sì, perché l'affare comprende anche il trasferimento di quattro giocatori del Napoli in Francia: si tratta del portiere Karnezis e dei tre Primavera Claudio Manzi, difensore centrale classe 2000, Ciro Palmieri, attaccante classe 2000, e Luigi Liguori, attaccante classe 1998."È stata un’operazione complessa, il giocatore aveva piacere di concluderla, così come le due società. Dopo una montagna di carte è arrivata la fumata bianca". Lo ha detto Andrea D'Amico, intermediario italiano ... Leggi su mediagol

