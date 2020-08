Coronavirus 9 agosto: l’altalena dei numeri e la stretta sui migranti in Sicilia (Di domenica 9 agosto 2020) Aumenta il numero degli adolescenti contagiati al ritorno dalle ferie. Otto ragazzi di Roma positivi dopo un viaggio a Malta e un caso da Ibiza. getty images Il bollettino sul Coronavirus in Italia con i numeri diramati dal Ministero della Sanità. Balzo di casi in Toscana: sono 61 nelle ultime 24 ore. Ed è in aumento il numero degli adolescenti contagiati al ritorno dalle ferie. Otto ragazzi di Roma positivi dopo un viaggio a Malta e un caso da Ibiza. I numeri DEL 9 agosto A breve il nuovo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Nuova ordinanza in Sicilia, più controlli e sanzioni Controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, con sanzioni fino al massimo previsto per i trasgressori, ma anche misure sanitarie speciali per ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus agosto Coronavirus: a Roma 31 nuovi casi, altri sette nel resto della regione Lazio RomaToday Roma, otto ragazzi positivi al Covid dopo viaggio di una settimana a Malta. Un contagiato al rientro da Ibizia

Tornano dalle vacanze a Malta e scoprono di essere positivi al coronavirus. Doveva essere un viaggio all'insegna della spensieratezza quello di 8 ragazzi romani, tra i 17 e i 19 anni, rientrati il 7 a ...

Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 9 agosto: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono o ...

