Calciomercato Torino – Il primo colpo può arrivare dal Milan – Sirigu alla Roma per Pau Lopez? (Di domenica 9 agosto 2020) Il Calciomercato Torino sta per entrare nel vivo e ad inizio settimana potrebbe esserci l’annuncio del primo colpo, che potrebbe arrivare dal Milan, mentre si tenta l’ennesimo scambio per Sirigu, questa volta con la Roma chiedendo Pau Lopez. In arrivo Rodriguez Urbano Cairo sta per fare il primo regalo di mercato al neo tecnico del Torino Marco Giampaolo. Martedì, infatti, andrà in scena l’incontro probabilmente decisivo tra il club granata e l’entourage del terzino del Milan Ricardo Rodriguez, con l’accordo tra i club che poi non sarebbe difficile da trovare. Sarebbe finalmente l’inizio del nuovo ciclo, per poi provare ad intavolare con ... Leggi su giornal

