Anticipo TFS statali: firmato accordo ABI, ma chi è segnalato al CRIF non rientra (Di domenica 9 agosto 2020) La ministra Dadone ha firmato l’accordo quadro con l’associazione delle banche italiane per l’Anticipo del Trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), che permette finalmente alla banche di poter accettare le domande degli aventi diritto. È possibile leggere qui il messaggio della ministra Dadone ai tanti lettori che le hanno scritto: Anticipo TFS dipendenti pubblici: Dadone firma accordo ABI ‘siamo arrivati finalmente al capitolo finale’ Anticipo TFS statali bloccato dalla segnalazione al CRIF Dopo la pubblicazione del nostro articolo non sono mancate le osservazioni dei lettori che in un periodo di crisi economico dell’Italia, si trovano ad affrontare situazione debitorie e molti di ... Leggi su notizieora

Anticipo TFS statali, la Dadone annuncia firma accordo quadro con ABI

