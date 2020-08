Wta Palermo 2020: Camila Giorgi da urlo, batte Yastremska in rimonta ed è in semifinale (Di sabato 8 agosto 2020) Una splendida Camila Giorgi batte in rimonta Dayana Yastremska nei quarti di finale del Wta di Palermo 2020 e trova il pass per le semifinali, dove affronterà Fiona Ferro. La numero uno d’Italia rischia grossissimo contro l’ucraina, che vince il primo set e nel secondo ha addirittura due palle match, annullate in maniera strepitosa dalla marchigiana, che poi vince al tie-break, trascina tutto al terzo set e dimostra di avere ancora più benzina chiudendo, dopo quasi tre ore, in 4-6 7-6(5) 6-3. Partenza in salita per Camila Giorgi, che perde otto dei primi nove punti del match disputati e si trova subito costretta a recuperare. Fortunatamente il contro-break arriva nel turno di risposta seguente, ma la ... Leggi su sportface

WTA_insider : ???????????? With Camila Giorgi, Sara Errani, and Elisabetta Cocciaretto into the QFs @LadiesOpenPA, this is the 1st tim… - sportface2016 : #WtaPalermo, Camila #Giorgi da urlo: batte #Yastremska in rimonta ed è in semifinale - gianmilan76 : RT @oktennis: WTA Palermo: Giorgi salva due match point e va in semifinale dopo 3 ore di match - andermillanoff : Semifinales WTA Palermo ???? Petra Martic ???? Anett Kontaveit ???? Fiona Ferro ???? Camila Giorgi - oktennis : WTA Palermo: Giorgi salva due match point e va in semifinale dopo 3 ore di match -