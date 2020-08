Tappa a Salerno per “Giù le mani dalla costa” di Legambiente (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Legambiente a Salerno ha scelto la spiaggia di Santa Teresa come luogo simbolo per gridare “Giù le mani dalla costa” lo slogan che promuovere un tour dell’associazione ambientalista contro l’abusivismo che deturpa la costa. “Sono 1700 le infrazioni certificate l’anno scorso dagli enti preposti – ha ricordato Maria Teresa Imparato, presidente regionale di Legambiente – in questi giorni, stiamo provando a raccontare non solo quanto accade su tratti come la costiera amalfitana in termini di costruzioni abusive ma anche il fatto che il 90% degli abusi certificati non viene demolito”. La Tappa sulla spiaggia di Santa Teresa, scelta non solo per ... Leggi su anteprima24

salerno_vince : RT @gennaromigliore: È partito il camper di @ItaliaViva che ci accompagnerà giorno dopo giorno in giro per tutta la Campania! Ieri tappa a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tappa Salerno Tappa a Salerno per “Giù le mani dalla costa” di Legambiente anteprima24.it Fiume Sarno e Crescent, doppia tappa salernitana per Ciarambino (M5s)

Domani, sabato 8 agosto, doppia tappa salernitana per la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. Alle ore 10.30, appuntamento a Scafati, in piazza V ...

Torna il Comicon a Salerno: in mostra c'è il celebre fumetto Tex

Si aprirà il 18 settembre, al Palazzo Fruscione, a Salerno, la 4° tappa della mostra Tex. 70 anni di un mito. Durerà fino al 18 ottobre, nell’ambito del programma “COMICON Extra”, realizzato grazie al ...

Domani, sabato 8 agosto, doppia tappa salernitana per la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino. Alle ore 10.30, appuntamento a Scafati, in piazza V ...Si aprirà il 18 settembre, al Palazzo Fruscione, a Salerno, la 4° tappa della mostra Tex. 70 anni di un mito. Durerà fino al 18 ottobre, nell’ambito del programma “COMICON Extra”, realizzato grazie al ...