Nuovo Dpcm, sino a quando è stato prorogato? Ecco la nuova data (Di sabato 8 agosto 2020) Tornano a salire i casi di coronavirus in Italia e il governo prepara il Nuovo Dpcm. Verrà prorogato fino al 7 settembre – Ecco la nuova data – e dunque ogni sorta di precauzione già in atto rimarrà obbligatoria per tutto il prossimo mese: sarà obbligatoria la mascherina all’aperto e sono vietati assembramenti, ma non è da escludere che possano essere introdotte ulteriori restrizioni vista la situazione un po’ allarmante. I governatori delle singole regioni, a ogni modo, potranno prendere provvedimenti più restrittivi qualora fosse necessario. Leggi su sportface

