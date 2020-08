MotoGP, Zarco conquista la pole a Brno. Terza posizione per Morbidelli (Di sabato 8 agosto 2020) Sarà Johann Zarco a scattare dall'inizio nel Gran Premio di Brno. Il pilota francese ha fatto registrare un ottimo tempo chiudendo le qualifiche con 1:55.687 staccando di 3 decimi Fabio Quartararo. El Diablo dopo una caduta partirà in seconda posizione e dietro di lui ci sarà l'italiano Franco Morbidelli.Brno, pole POSITION DI Zarcocaption id="attachment 1003961" align="alignnone" width="300" Zarco (Getty Images)/captionChiude solo 10° Valentino Rossi che si trova a quasi un secondo dal poleman e che domenica dovrà fare una gara di rimonta fin dal primo giro. Questo lo schieramento per la gara di domenica:1 J. Zarco 1:55.6872 ... Leggi su itasportpress

