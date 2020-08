Juventus, Sarri esonerato: anche Douglas Costa mette “like” (Di sabato 8 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato ufficialmente esonerato dalla Juventus e i giocatori non ne sembrano dispiaciuti. D’altronde, le frizioni tra la squadra ed il tecnico non sono mancate durante la stagione. Lo dimostrano anche i “like” che alcuni calciatori bianconeri stanno mettendo sui social al post Instagram del profilo ufficiale della Juventus che annuncia appunto l’esonero di Sarri. Dopo il “mi piace” di Mario Mandzukic e Emre Can, entrambi eliminati dal progetto Juventus e molto legati a Max Allegri, arriva anche il terzo: quello di Douglas Costa. Leggi su sportface

