Fregene, ‘affari di famiglia’: scoperti e arrestati padre e figlio pusher, in casa tutto l’occorrente per il confezionamento della droga (Di sabato 8 agosto 2020) Nel corso di uno specifico servizio, i Carabinieri della Stazione di Fregene hanno perquisito l’abitazione di una famiglia del posto dove, da qualche giorno, i militari avevano notato un insolito via vai di persone: il sospetto era che alla base di quei movimenti nella casa – occupata da padre e figlio – potesse celarsi qualche attività illecita. Per questo motivo, i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione, all’esito della quale i due congiunti, di 56 e 25 anni, entrambi pregiudicati, sono stati trovati in possesso di 30 grammi tra hashish e marijuana, già suddivisi in dosi, nonché tutto il materiale utile al confezionamento della droga. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta

