Ferro-Kontaveit in tv: data, orario e diretta streaming Wta Palermo 2020 (Di sabato 8 agosto 2020) La finale del Wta International di Palermo 2020 offrirà lo scontro fra la francese Fiona Ferro e l’estone Anett Kontaveit, rispettivamente superiori a Camila Giorgi e Petra Martic nel corso del turno precedente. L’ultimo atto del torneo metterà di fronte due giocatrici antitetiche, l’una amante del gioco difensivo e del contrattacco, l’altra del dominio territoriale e dello stile propositivo. La sfida andrà in scena domani, domenica 9 agosto, a partire dalle ore 19.30. La diretta televisiva verrà garantita da SuperTennis, con il sito ufficiale dell’emittente televisiva utile ad un live streaming. Inoltre, Sportface.it proporrà una diretta testuale ed approfondimenti post-match. Leggi su sportface

