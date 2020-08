“E lui?!”. Diletta Leotta ‘in compagnia’ e il gossip esplode all’istante: come si sono fatti vedere (Di sabato 8 agosto 2020) Vi abbiamo parlato qualche giorno fa della crisi sentimentale che ci sarebbe in atto tra Diletta Leotta e il suo fidanzato Daniele Scardina. Quest’ultimo sta facendo di tutto per chiarire, ma pare che la giornalista sportiva non ne voglia sapere per il momento. La giovane sembra tutt’altro che triste, infatti è assolutamente in forma smagliante e super sorridente, mentre si gode al 100% le meritatissime vacanze prima di tornare a lavorare il prossimo mese con la ripresa del calcio. Essendo praticamente single, può darsi alla pazza gioia in compagnia delle sue amiche e dei suoi amici, con i quali sta condividendo delle esperienze fantastiche al mare. Di King Toretto non c’è nemmeno una minima traccia, anzi, nelle scorse ore è spuntata fuori una storia Instagram postata dalla stessa ... Leggi su caffeinamagazine

val_lui : RT @sabrimaggioni: Prove tecniche di dittatura: #Conte si diletta a fare il ducetto con il benestare di tutti gli italiani, tutti, compresi… - zazoomblog : Diletta Leotta e Daniele Scardina: lui tenta riavvicinamento lei rifiuta incontro? Il gossip - #Diletta #Leotta… - CelxenaAshrxver : RT @marvelusbucky: Sam as SAMUELE Della terra che non esiste pure lui Fa il giardiniere, nel tempo libero si diletta come cuoco Cucina sem… - spideyxsof : RT @marvelusbucky: Sam as SAMUELE Della terra che non esiste pure lui Fa il giardiniere, nel tempo libero si diletta come cuoco Cucina sem… - amarsimale_ : RT @marvelusbucky: Sam as SAMUELE Della terra che non esiste pure lui Fa il giardiniere, nel tempo libero si diletta come cuoco Cucina sem… -

Ultime Notizie dalla rete : lui” Diletta Al Bano rivela: “Sono tornato con la Lecciso”. Romina è lontana DiLei