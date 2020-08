Brigitte Nielsen, com’è cresciuta la figlia Frida (2 anni): “Ma è meravigliosa!” (Di sabato 8 agosto 2020) In questi giorni Brigitte Nielsen ha fatto parlare di sé per l’uscita della sua prima autobiografia, ‘You only get one life’, in cui svela il suo passato trasgressivo e piccante: non solo il matrimonio con Sylvester Stallone, che è noto a tutti, ma anche della relazione breve e passionale avuta con Arnold Schwarzenegger. Si erano conosciuti nel 1985 sul set del film Yado (Red Sonja in inglese) e da lì è nata una relazione clandestina fatta di grande passione. “Io ero una a cui piaceva flirtare e forse ci fu qualcosa tra di noi anche per i ruoli che dovevamo interpretare – racconta la Nielsen – i nostri personaggi condividevano una storia d’amore nel film. Arnold era uno con i piedi per terra, nonostante il suo fisico da Dio. Ma era impossibile ignorarlo quando ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Brigitte Nielsen Brigitte Nielsen, com'è cresciuta la figlia Frida (2 anni): foto Caffeina Magazine Matrix, Lilly Wachowski rivela: "Nei piani originali era un film sui transgender"

Lana e Lilly Wachowski hanno realizzato la trilogia di Matrix molto tempo prima di fare coming out e annunciare il loro percorso di transizione sessuale, ma la possibilità che i film presentassero già ...

Ascolti tv tutti i dati 3 agosto: Riondino straccia Pieraccioni. Battiti sul podio. Inaugurazione ponte Genova: 23,6% su Rai1

Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson 686mila e 3,6%.Su La7 Eden-Un pianeta da salvare a 475mila spettatori e 2,9%. Le altre partite di giornata In access su Rai1 Techetechete ha conseguito ...

Lana e Lilly Wachowski hanno realizzato la trilogia di Matrix molto tempo prima di fare coming out e annunciare il loro percorso di transizione sessuale, ma la possibilità che i film presentassero già ...Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Andrew Robinson 686mila e 3,6%.Su La7 Eden-Un pianeta da salvare a 475mila spettatori e 2,9%. Le altre partite di giornata In access su Rai1 Techetechete ha conseguito ...