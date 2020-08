Vanno in vacanza al mare e tornano positivi: in 30 finiscono in isolamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, nuovi casi di positività continuano a emergere. Sono 183 i casi riscontrati in Veneto e tra questi anche quelli delle due ragazze che da poco hanno fatto ritorno da un viaggio in Croazia. Dopo i test sono risultate positive al tampone, scatta l’allarme anche nel gruppo di amici che erano partite con loro. isolamento e attesa per i contatti a loro più vicini. Le due ragazze di Padova non avrebbero immaginato che dopo quel viaggio in Croazia sarebbero risultate positive al virus. Entrambe giovanissime, di 18 anni, sono partite dall’Italia il 25 luglio in vista di una vacanza che le avrebbe attese in Croazia per circa una settimana. Un gruppo organizzato per festeggiare la maturità, poi al ritorno il duro colpo.



Vanno in Croazia dopo la maturità: positive al Covid due 18enni di Padova

Due 18enni padovane sono tornate dal viaggio della maturità in Croazia positive al coronavirus. E ora tutti i ragazzi che hanno partecipato alla vacanza verranno sottoposti a tampone. Le giovani, insi ...

