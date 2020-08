Sondaggio Euromedia: Lega perde quasi due punti, ma li recuperano Meloni e Berlusconi (Di venerdì 7 agosto 2020) In base al Sondaggio il dato più importante che emerge dalle intenzioni di voto è però un altro: Il 40% delle persone è indeciso e non sa verso quale partito orientarsi proprio per mancanza di scelte e programmi chiari Leggi su firenzepost

MILANO – Il sondaggio condotto da Euromedia Research sulle intenzioni di voto. A regnare al momento è un forte stallo, testimoniato dal fatto che in due settimane le percentuali dell’area di centrodes ...

Le percentuali che otterrebbero i partiti politici al 6 agosto 2020

Giù Lega e Partito Democratico e su Fratelli d'Italia e Movimento Cinque Stelle: tutte le percentuali secondo i sondaggi politici di Youtrend.

